أقدم حيوان بري.. سلحفاة سيشيلية تحتفل بعيد ميلادها الـ190

احتفل أقدم حيوان بري في العالم مؤخرًا، هو سلحفاة سيشيلية، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية ، بعيد ميلاده الـ 190.

وُلد جوناثان السلحفاة السيشيلية في أوائل القرن التاسع عشر، لكن عيد ميلاده الدقيق غير معروف. استنادًا إلى الصحة الجسدية للزواحف والصور المبكرة لجوناثان، حيث يعتقد الخبراء أن السلحفاة عمرها حوالي 190 عامًا.

يعيش جوناثان في جزيرة سانت هيلانة النائية الواقعة وسط جنوب المحيط الأطلسي منذ عام 1882.

قال مات جوشوا، رئيس السياحة في سانت هيلانة ، لشبكة CNN في وقت سابق من هذا العام: "يمكن أن يكون جوناثان في الواقع 200، لأن المعلومات المتعلقة بوصوله إلى الجزيرة ليست دقيقة ولأنه لا يوجد سجل حقيقي لميلاده".

تُظهر قياسات القشرة الموثقة عند وصوله إلى الجزيرة أن جوناثان كان قد نما بالكامل وكان يبلغ من العمر 50 عامًا على الأقل في ذلك الوقت.

جوناثان شهد الحروب العالمية

لقد عاش جوناثان حربين عالميتين، وشاهد أكثر من 35 حاكمًا للجزيرة يأتون ويذهبون، وشاهد الجزيرة تقدم أجهزة الراديو، والهواتف، وأجهزة التلفزيون، والإنترنت، والسيارات، والمطار، بحسب people.

قال جو هولينز، طبيب بيطري متقاعد يساعد في رعاية جوناثان ، لـSWNS: "عندما تفكر، إذا كان قد ولد في عام 1832 - العصر الجورجي - يا إلهي، التغييرات في العالم".

وأضاف هولينز عن السلحفاة المسنة: "لقد كان هنا للتو ، يستمتع بنفسه". "أعتقد أنه رائع في الواقع ، إنه حيوان عظيم. وكطبيب بيطري - ما هو الامتياز الأكبر من أن تعتني بأقدم حيوان بري حي معروف في العالم؟".