بلقيس فتحى تلتقى جمهورها القطرى بحفل غنائى ضخم.. غدًا

تستعد النجمة اليمنية بلقيس فتحي لإحياء حفل غنائي، مساء غد الثلاثاء، وسط جمهورها بقطر.

ومن المقرر أن يقام حفل بلقيس ضمن فعاليات “ميدل بيست” والتي تقام في الدوحة بقطر، وتقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياتها مثل: “أمام مرايتي- دبلوماسي-المزاجنجي- شوف لي حل بجملة”.

وتحيي بلقيس اليوم حفلا غنائيا ضخما على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقام بمدينة جدة عروس البحر الأحمر.

يذكر أن بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم "Light The Sky" مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض.

آخرأغنيات بلقيس فتحى كان أغنية "أمام مرايتي" طرحت منذ أسبوعين وحققت رواجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا وارتفعت نسبة المشاهدة إلى 4 ملايين على موقع يوتيوب، وآخر أغنية قدمتها باللهجة المصرية كانت "مزاجنجي" من كلمات ملاك عادل وألحان تامر يحى، و"مزاجنجي" هي ثالث أغنياتها باللهجة المصرية خلال عام واحد بعد "دبلوماسي" و"نتدلع".