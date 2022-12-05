الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بلقيس فتحى تلتقى جمهورها القطرى بحفل غنائى ضخم.. غدًا

بلقيس
بلقيس

تستعد النجمة اليمنية بلقيس فتحي لإحياء حفل غنائي، مساء غد الثلاثاء، وسط جمهورها بقطر.

ومن المقرر أن يقام حفل بلقيس ضمن فعاليات “ميدل بيست” والتي تقام في الدوحة بقطر، وتقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياتها مثل: “أمام مرايتي- دبلوماسي-المزاجنجي- شوف لي حل بجملة”.

 

وتحيي بلقيس اليوم حفلا غنائيا ضخما على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقام بمدينة جدة عروس البحر الأحمر.

يذكر أن بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم "Light The Sky" مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض.

آخرأغنيات بلقيس فتحى كان أغنية "أمام مرايتي" طرحت منذ أسبوعين وحققت رواجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا وارتفعت نسبة المشاهدة إلى 4 ملايين على موقع يوتيوب، وآخر أغنية قدمتها باللهجة المصرية كانت "مزاجنجي" من كلمات ملاك عادل وألحان تامر يحى، و"مزاجنجي" هي ثالث أغنياتها باللهجة المصرية خلال عام واحد بعد "دبلوماسي" و"نتدلع".

النجمة اليمنية بلقيس فتحي بلقيس قطر بلقيس فتحي ميدل بيست الدوحة “أمام مرايتي” أغنية “أمام مرايتي”

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

الذهب بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

نادر عباسى يقود حفل ريهام عبدالحكيم ولؤى بالسعودية

قافلة طبية تجرى الكشف على 618 مريضًا فى السويس

بلقيس فتحى تلتقى جمهورها القطرى بحفل غنائى ضخم.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟