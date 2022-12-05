الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مشرف «محور أبو ذكري»: تنفيذ المشروع ليس بالهين وسعيد بتكريمي على يد الرئيس

محور فؤاد أبو ذكري
محور فؤاد أبو ذكري

قال الدكتور عبد السلام سالم، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري، إنه سعيد وفخور بتكريمه اليوم على يد الرئيس السيسي، وذلك بسبب إشرافه على مشروع محور أبو ذكري.

محور فؤاد أبو ذكري 

وأكد عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محافظة الأسكندرية من أكثر المدن المصرية التي تعاني من الازدحام، لهذا تم التفكير في إنشاء محور أبو ذكري بطول الأسكندرية بالكامل لتخفيف هذا العبء المروري.

تحديات وإصرار 

وأضاف أن تنفيذ المشروع ليس بالأمر الهين واليسير، حيث يعد هذا المشروع من أصعب المحاور التي تم تنفيذها نظرأ لوجود المصارف المائية والبحيرات في هذه المنطقة:"علشان ننفذ المشروع قمنا بعمل ارتفاع يصل لـ 6 متر للطريق عن المياه والمصارف".

عبد السلام محمد سالم محور أبو ذكري الحياة اليوم الحياة لبنى عسل المشرف على المشروع

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