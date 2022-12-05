الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعدام شنقًا لقاتلة طفلة للانتقام من والدتها فى المنيا

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد فى القضية رقم 9611 لسنة 2021 جنايات مركز مطاى فى واقعة مقتل الطفلة "ضحى ا. م" والمتهمة بقتلها "منار.ب.ع بالإعدام شنقاً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأشندت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمة إثر خلافات بين والده المجنى عليها والمتهمة، حيث إن الأخيرة عقدت العزم على قتل الطفلة، وقامت بتنفيذ مخططها وتمت إحالتها إلى محكمة جنايات المنيا. 

وقال وجدى زاهى حلفا، المحامى بالنقض، إنه طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمة وهى عقوبة الإعدام باعتبار أن الجريمة بشعة وأضاف أن أدلة الثبوت متوافرة فى حق المتهمة وأن الجريمة ثابتة ثبوت اليقين حيث إن المتهمة استدرجت المجنى عليها إلى منزلها وقامت بقتلها ثم قامت بدفن الجثة داخل المنور الخاص بالمسكن عدة أيام، وحاولت الخروج بها إلا أنها لم تتمكن نظرا لوجود كاميرات مراقبة ولفت حلفا إلى أن تحريات المباحث أكدت قيامها بالقتل، وأثناء مباشرة النيابة التحقيقات، عثر على رسائل نصية من المتهمة لأهلية المجنى عليها تطلب فدية منهم وإلغاء الكاميرات المتواجدة بالشارع. 

جنايات المنيا الأعدام شنقا من قاتلة الطفلة ضحي للانتقام من والدتها بسبب خلافات بينهما محكمة جنايات المنيا المستشار سليمان عطا الشاهد

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