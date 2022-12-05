الإثنين 05 ديسمبر 2022
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سياسي

«إسكان الشيوخ»: مشروعات الإسكندرية خطوة جديدة لتحقيق التنمية الشاملة

النائب السيد جمعة
النائب السيد جمعة

أكد النائب السيد جمعة عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، تأتي في إطار الرؤية التي وضعتها الدولة لتحقيق عدد من الأهداف من بينها المساهمة في خطة التنمية الشاملة وجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات الأمن والسلامة وخلق فرص عمل.

وقال إن عمليات التطوير بطرق المحافظة وعلى رأسها محور المشير أبو ذكري يأتى كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة لإنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، ويواجه أزمات المرور بالإسكندرية الكبرى والتي كانت تعاني من قلة عدد المنافذ المرورية في المدينة

وأضاف «جمعة»، أن محور التعمير بالإسكندرية يعد إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية وخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية نحو البناء والتنمية، لربط المشروعات الاقتصادية الكبرى وبناء توسعات عمرانية جديدة تعكس رؤية علمية وفنية واقتصادية على أرض الواقع.

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وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات السبع الماضية، ساهمت في إحداث نهضة تنموية في كل القطاعات وتنمية اقتصاد مصر في الفترة الأخيرة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح المزيد من الأسواق المشتركة بين مصر والبلاد العربية والأجنبية.

افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي إسكندرية الادارة المحلية النائب السيد جمعه المشروعات القومية شبكة الطرق

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