بالأسماء.. إصابة 4 إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى أسوان

وقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة "كبوت"، مساء اليوم الإثنين، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بالطريق الزراعى عند قرية سبيل الدكة بمركز نصر النوبة شمال أسوان.

وتلقى مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة "كبوت"، تحديدًا عند الطريق الزراعى بالقرب من سبيل الدكة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وتبين أن المصابين هم: محمود صالح إبراهيم، عمره ٦٢ سنة، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم وكسر بالساق اليمني، أيمن عبده عثمان، عمره ٤٥ سنه، وإصابته فتح بالحاجب الأيمن وكدمات بالساق اليمني، و شكرالله حسن محمد محسن، عمره ٥٥ سنة، وإصابته كسر بالساق الأيسر،

فتحي عبدالسيد محمد، عمره، ٥٦ سنة، وإصابته جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.