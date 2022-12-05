الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شريف مصطفى يلتقي رئيس إندونيسيا في افتتاح بطولة العالم للكونغ فو

شريف مصطفى
شريف مصطفى

التقى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدود في افتتاح بطولة العالم التي تقام في إندونيسيا حتى 12 ديسمبر الجاري.

وحضر رئيس جمهورية إندونيسيا افتتاح بطولة العالم للكونغ فو المقامة في جاكرتا مشيدا بالحفل ومرحبا بضيوف دول العالم وعلى رأسهم شريف مصطفى مدير البطولة الذي ينوب عن زونجين، رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة الصيني، رئيس اللجنة الأولمبية الصينية.

وأكد جوكو ويدود رئيس جمهورية إندونيسيا على ثقته في نجاح البطولة المقامة على أرض بلاده مؤكدا على تذليل كافة العقبات لتحقيق ذلك.

ومن جانبه قدم شريف مصطفى، الشكر والتقدير إلى رئيس دولة إندونيسيا لحضوره حفل افتتاح بطولة العالم للووشو كونغ فو متعهدا ببذل كافة الجهد لظهور البطولة بالشكل المميز والمرجو والمعهود من بطولات الاتحاد الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أعلن  اختيار شريف مصطفى، لإدارة بطولة العالم ورئاسة لجنة الجوري «الحكام» نظرا لما يمتلكه من خبرات فنية تؤهله لإدارة تلك المهمة بنجاح.

وتشارك مصر في بطولة العالم للكونغ فو بعثة مكونة من 18 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات الأساليب والساندا في بطولة العالم التي تشهد مشاركة 90 دولة بنحو 1800 لاعب ولاعبة.

وضمت قائمة اللاعبين 25 لاعب ولاعبة شباب الساندا ضمت كل من : محمد رضا، يوسف خالد، محمد عبد العزيز، عبد الفتاح أحمد، عمر محمد، فيما جاءت قائمة ناشئي الساندا كالتالي: عمر محمد، مصطفى شريف، يوسف يحي.

وضمت قائمة ناشئات الساندا : ملك أسامة، حبيبة رمضان، حبيبة محمد ، أما قائمة اللاعبين ضمن منافسات الأساليب ضمت: ملك إبراهيم، سيف الله محمد، سندس محمد، علي عصام، ملك محمد، حسن محمد، يوسف علاء.

كونغ فو بطولة العالم للكونغ فو شريف مصطفى الاتحاد الإفريقي والعربي رئيس جمهورية إندونيسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

سعر أوقية الذهب بالدولار.. أسعار تقفز 120 جنيها بجرام الذهب عيار 21

وزير الصحة يوجه بزيادة عدد الفرق الطبية بالطوارئ لضمان أفضل خدمة

98 مقعدا بالجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الكشف على ٥٨٢ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقنطرة غرب

وكيل «تعليم بورسعيد» تكرم القائمين على مهرجان «أصدقاء السعادة»

في عمليات إغاثة منفصلة.. إنقاذ نحو 270 مهاجرا غير شرعيا في المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟