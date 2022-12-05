شريف مصطفى يلتقي رئيس إندونيسيا في افتتاح بطولة العالم للكونغ فو

التقى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدود في افتتاح بطولة العالم التي تقام في إندونيسيا حتى 12 ديسمبر الجاري.

وحضر رئيس جمهورية إندونيسيا افتتاح بطولة العالم للكونغ فو المقامة في جاكرتا مشيدا بالحفل ومرحبا بضيوف دول العالم وعلى رأسهم شريف مصطفى مدير البطولة الذي ينوب عن زونجين، رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة الصيني، رئيس اللجنة الأولمبية الصينية.

وأكد جوكو ويدود رئيس جمهورية إندونيسيا على ثقته في نجاح البطولة المقامة على أرض بلاده مؤكدا على تذليل كافة العقبات لتحقيق ذلك.

ومن جانبه قدم شريف مصطفى، الشكر والتقدير إلى رئيس دولة إندونيسيا لحضوره حفل افتتاح بطولة العالم للووشو كونغ فو متعهدا ببذل كافة الجهد لظهور البطولة بالشكل المميز والمرجو والمعهود من بطولات الاتحاد الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أعلن اختيار شريف مصطفى، لإدارة بطولة العالم ورئاسة لجنة الجوري «الحكام» نظرا لما يمتلكه من خبرات فنية تؤهله لإدارة تلك المهمة بنجاح.

وتشارك مصر في بطولة العالم للكونغ فو بعثة مكونة من 18 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات الأساليب والساندا في بطولة العالم التي تشهد مشاركة 90 دولة بنحو 1800 لاعب ولاعبة.

وضمت قائمة اللاعبين 25 لاعب ولاعبة شباب الساندا ضمت كل من : محمد رضا، يوسف خالد، محمد عبد العزيز، عبد الفتاح أحمد، عمر محمد، فيما جاءت قائمة ناشئي الساندا كالتالي: عمر محمد، مصطفى شريف، يوسف يحي.

وضمت قائمة ناشئات الساندا : ملك أسامة، حبيبة رمضان، حبيبة محمد ، أما قائمة اللاعبين ضمن منافسات الأساليب ضمت: ملك إبراهيم، سيف الله محمد، سندس محمد، علي عصام، ملك محمد، حسن محمد، يوسف علاء.