الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتى حلوان والنيل الأهلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الإثنين، الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية والوفد المرافق له، وذلك لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة.

توفير التعليم العالي الراقي المستوى لكافة الطلاب
وأوضح الدكتور السيد قنديل، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار رسالة الجامعتين في توفير التعليم العالي والبحث العلمي الراقي المستوى لكل الطلاب ورغبة في زيادة التعاون المشترك بين الجامعات لخلق فرص للتعاون بين الكليات ومراكز الأبحاث القائمة التابعة لكل منهما، بالإضافة إلى الكليات ومراكز الأبحاث الجاري إنشاؤها طبقًا للخطة الاستراتيجية الخاصة بكل جامعة.
وتحدث رئيس جامعة حلوان عن إمكانيات الجامعة المتميزة بكلياتها ذات التخصصات العريقة وبرامجها المتميزة التي لا تتسم بالنمط التقليدي، مؤكدًا وجود العديد من المشروعات التي يجري العمل عليها من بينها مشروع جامعة حلوان التقنية الدولية وسيكون مقرها في الأميرية، وكذلك مشروع المجمع الطبى بجامعة حلوان الذي بدأ العمل به ليكون مجمعًا طبيًا وبحثيًا متداخلًا لكل التخصصات.

وأضاف الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة لديها 100 برنامج خاص يتم تفعيلهم وإعادة هيكلتهم ليتم تقديمهم بشكل أفضل، فالجامعة تمتلك العديد من المميزات وبها 6000 عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرات في مختلف التخصصات، و220 ألف طالب.


العمل على تفعيل برامج جديدة ومتطورة
وأشار الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل إلى أهمية عقد هذا البروتوكول من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل والعمل على تفعيل برامج جديدة ومتطورة، لأن العالم يتغير وهناك منافسة شديدة ونحتاج للتكامل على مستوى كل القطاعات حتى يستطيع الطالب أن يجد تعليمًا متميزًا، ويجب تفعيل التكامل العلمي والبحثي لكي نجني ثماره في المستقبل.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية في حديثه على ضرورة مساندة فكر ريادة الأعمال والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه لا توجد استحالة وأننا يجب أن ننهض ونتطور بالعلم ويجب أن تكون هناك رؤية لما نطمح له، فلدينا خبرات وإمكانيات عظيمة ونحتاج إلى دعم الأفكار الإبداعية للريادة العالمية.

واستعراض عمداء كليات جامعة حلوان وقيادات جامعة النيل الأهلية أهم البرامج المتاحة والمتميزة لدى كل منهما والتي تلبي احتياجات سوق العمل، ويقبل عليها الطلاب بقوة وذلك من أجل طرح الأفكار لتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.
ويتضمن بروتوكول التعاون المشترك إنشاء برامج دراسية يمكن طرحها في كلتا الجامعتين، والتقدم لمشروعات علمية وبحثية مشتركة ممولة من جهات محلية ودولية، كما يشمل ذلك التبادل الطلابي لفصل دراسي واحد أو أكثر بين الكليات المناظرة، وإتاحة المعامل العلمية المتخصصة بإحدى الجامعتين لمنسوبي الجامعة الأخرى، الإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا، الاتفاق على إتاحة بعض المقررات لطلاب الدراسات العليا من إحدى الجامعتين لطلاب الجامعة الأخرى عبر أجهزة المؤتمرات المرئية لبث محاضرات الدراسات العليا.

كذلك يتضمن التنسيق في استخدام المقررات، وفي بعض المبادرات القومية، كما يشمل التعاون إمكانية ترشيح مراجعين نظراء للجودة بين الجامعتين لمراجعة تطبيق معايير جودة البرامج الدراسية والدراسة الذاتية للبرامج والكليات، وتبادل الخبرات فيما يخص التجهيزات المعملية والدراسية في الكليات المناظرة، بحيث يصبح ذلك التعاون نموذجًا تعليميًا وبحثيًا رائدًا يمكن اتباعه من كلا الطرفين مع جامعات خارج مصر.

استراتيجية أعضاء هيئة التدريس الاهتمام المشترك الاستراتيجية التعاون الأكاديمي البرامج المتاحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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