محافظ أسوان يناقش تجهيزات بدء العمل فى مشروع تغطية مصرف السيل

ناقش اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع مسؤولي الري والشركة المنفذة التجهيزات اللازمة لبدء العمل فى مشروع تغطية مصرف السيل، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الرى ومحافظة أسوان للقضاء على أكبر بؤرة تلوث ، بتحقيق حلم طال انتظاره منذ سنوات.

جاء ذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد على وكيل وزارة الري، بالإضافة إلى مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة.

وقد أكد محافظ أسوان أن مشروع تغطية مصرف السيل يتم بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه و سيحقق نقلة نوعية للمناطق السكنية بحى شرق من خلال القضاء على كافة أسباب التلوث البيئى، علاوة على خلق مساحات ستستخدم فى تقديم خدمات عامة وترفيهية للمواطنين، وخاصة الحدائق والمسطحات الخضراء وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، فضلاً عن أنها ستساهم في توسعة طريق السماد.

ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وأيضاً إنشاء كوبري السيل العلوى للسيارات والمشاة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية من أبرزها المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب، وكذلك إنشاء مجمعات للمدارس والأنشطة الخدمية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لعقد اجتماع تنسيقى بإشراف من نائب المحافظ بين مسؤولى المشروع، وجهات المرافق والوحدة المحلية للتنسيق العرضى من أجل تذليل كافة المعوقات فى الشبكات الممتدة بطول مصرف السيل، بجانب تحديد مواقع التشوينات ليتزامن ذلك مع الاستمرار فى أعمال التطهير ورفع المخلفات وتوزيع الحاويات، مع تكثيف التوعية للمواطنين للحد من إلقاء القمامة على جانبى المصرف.

وأكد على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لدعم المشروع، وتعريف المواطنين بأهميته من خلال عقد اجتماع تنسيقى مماثل مع رؤساء الجمعيات، الممثلين لأهالى المناطق المواجهة للمشروع، مع مشاركتهم فى تقديم كافة أوجه المساندة له.