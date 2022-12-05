الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 3 نشروا شائعات ضد الدولة

محكمة
محكمة

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، والتي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

ويواجه المتهمون بالقضية 277 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم.

وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة- على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

محكمة الجنايات المختصة اخلاء سبيل أخبار كاذبة

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وائل لطفي

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