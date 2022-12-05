استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فيكتور فوروبايف، القنصل العام لدولة روسيا الاتحادية بالغردقة، لبحث سبل التعاون المستقبلية وخاصة في المجال السياحى.

جاء ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كل الوفود الزائرة، سواء على المستوى الدولى أو المحلى، لاستعراض كل المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، ودينا إبراهيم، مسئولة التعاون الدولى.

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بالقنصل الروسى، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن أسوان مستعدة لاستقبال حركة السياحة الروسية، وأيضًا من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمقومات السياحية والتنوع الفريد من أنماط سياحية متنوعة تشمل السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس الدافئ.

كما طالب محافظ أسوان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية لإضافة ليلة مبيت لبرنامج السائحين الروس القادمين إلى أسوان من مدن مرسى علم وسفاجا والغردقة، بما يضمن لهم الاستمتاع بزيارة المزيد من المناطق الأثرية والسياحية المختلفة، فيما عبّر القنصل الروسي عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، والتى وصفها بأنها من المقاصد السياحية المتميزة على خريطة السياحة الدولية ومن أفضل المشاتى العالمية، معربًا عن رغبته في زيادة مجالات التعاون بين الجانب الروسي ومحافظة أسوان في مجالات السياحة والآثار والثقافة والفنون والتعليم.

وأشاد فيكتور فوروبايف، بالنقلة الحضارية والجمالية الذي شهدتها مدينة أسوان خلال الفترة الأخيرة، وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات عديدة في كل قطاعات العمل العام، وفى مقدمتها المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة وغيرها من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بينما شهد اللقاء الاتفاق على دراسة تنظيم رحلات سياحية روسية لأسوان، بجانب إقامة اتفاقية تآخي بين مدينة أسوان وإحدى المدن الروسية، مع تنظيم أوبرا عايدة ضمن فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس فى فبراير المقبل، بالإضافة إلى مقترح إقامة أسبوع مهرجان الموسم الروسي بأسوان للتعريف بالثقافة والفلكلور والفنون الروسية.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والقنصل العام لدولة لروسيا الاتحادية درع المحافظة والهدايا التذكارية، تعبيرًا عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة بين البلدين.