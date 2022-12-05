القوى العاملة: ندوة تثقيفية حول حقوق المرأة فى القانون بمطروح

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، بشأن عقد ندوة تثقيفية حول حقوق المرأة فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 داخل مركز التدريب المهنى بمطروح، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وتوفير برامج توعية وتثقيف لها فى أماكن العمل حول حقوقها وواجباتها وتمكينها اقتصادياً.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الإثنين، أنه وجه بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل مركز التدريب للنساء العاملات، والمتدربات حول حقوق المرأة داخل قانون العمل، والأجازات السنوية المستحقة لها، والإجازات الأخرى، وساعات العمل، والأعمال المحظور عليها العمل فيها بموجب القانون والقرارات الوزارية المكملة له.

وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة على نصيب مدير مكتب عمل مطروح، ودعاء المتولي من إدارة الرعاية بالمديرية، وجيهان الشافعي مدير إدارة التدريب، وماهر شحاتة مفتش عمل ووليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى بمطروح.

وكانت تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن انتهاء الدورة التدريبية 17 للبرنامج التدريبي للفتيات والمنفذ بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة التفصيل والحياكة، لـ20 متدربة في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة برامج التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره للوزارة بأنه شهد تخريج 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي المنفذ ضمن خطة التدريب المهنى لعام 2022 – 2023، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة داخل المحافظة ، وذلك لتوفير حياة كريمة للشباب أو الحصول على فرصة عمل حقيقية وملائمة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.