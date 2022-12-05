الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: ندوة تثقيفية حول حقوق المرأة فى القانون بمطروح

جانب من الندوة
جانب من الندوة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، بشأن عقد ندوة تثقيفية حول حقوق المرأة فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 داخل مركز التدريب المهنى بمطروح، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وتوفير برامج توعية وتثقيف لها فى أماكن العمل حول حقوقها وواجباتها وتمكينها اقتصادياً.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الإثنين، أنه وجه بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل مركز التدريب للنساء العاملات، والمتدربات حول حقوق المرأة داخل قانون العمل، والأجازات السنوية المستحقة لها، والإجازات الأخرى، وساعات العمل، والأعمال المحظور عليها العمل فيها بموجب القانون والقرارات الوزارية المكملة له.

WhatsApp Image 2022-12-05 at 1.35.01 PM

وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة على نصيب مدير مكتب عمل مطروح، ودعاء المتولي من إدارة الرعاية بالمديرية، وجيهان الشافعي مدير إدارة التدريب، وماهر شحاتة مفتش عمل ووليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى بمطروح.

وكانت تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن انتهاء الدورة التدريبية 17 للبرنامج التدريبي للفتيات والمنفذ بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة التفصيل والحياكة، لـ20 متدربة في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة برامج التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.

WhatsApp Image 2022-12-05 at 1.35.02 PM (1)

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره للوزارة بأنه شهد تخريج 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي المنفذ ضمن خطة التدريب المهنى لعام 2022 – 2023، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة داخل المحافظة ، وذلك لتوفير حياة كريمة للشباب أو الحصول على فرصة عمل حقيقية وملائمة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ندوة تثقيفية حقوق المرأة قانون العمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

طالبات ينظفن شاطئ رأس التين بالإسكندرية للحفاظ على البيئة

باسل الحيني: إجمالي محفظة المجموعة في البورصة المصرية تتخطى 10 مليارات جنيه

سفير فرنسا: مشروع توصيل الغاز للمنازل يعد من أكبر المشروعات عالميا

برعاية الاتحاد الأوروبي.. أبرز المعلومات عن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

الإعدام لقاتل والدته بسبب الخلاف على «شقة» في كفر شكر

«التموين»: توريد الأرز اختيارى لمن لا يتجاوز فدانًا من واقع الحيازة الزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز.. وجنائز !

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي: ما الذي سيتغير في الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟