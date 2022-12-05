بـ50 مليون جنيه.. استكمال تأهيل وتبطين ترعتي سعود وصان السماعنه بمركز الحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل وتبطين ترعتي سعود وصان السماعنه بزمام هندسة ري الحسينية وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بهما، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة الجودة في العمل وتطبيق المواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بطول 1.7 كم وبتكلفة 7 مليون جنيه لخدمة زمام 940 فدان حيث بلغت نسبة التنفيذ 41 % وكذلك تنفيذ أعمال تأهيل ترعة صان السماعنه بطول 11 كم وبتكلفة 43 مليون جنيه لخدمة زمام 4650 فدان حيث بلغت نسبة التنفيذ 64 % وجاري مضاعفة الأعمال لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول.