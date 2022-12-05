عقب افتتاحه.. الرئيس السيسي يتفقد محور التعمير

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محور التعمير "محور المشير فؤاد أبو ذكري"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، عقب افتتاحه رسميا بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وأضاف أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.