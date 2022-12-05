الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يعلن حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية مناقشة مشروع قانون التصالح

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب عن حضور وزيرى الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية اجتماعات اللجنة المشتركة الأسبوع المقبل والتي ستناقش قانون التصالح. 

ودعا رئيس المجلس الأعضاء للحرص على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية والتي ستعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء ومشروعى قانونى مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار أسبوعين، الأسبوع الحالى والأسبوع المقبل، طالبا من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب الحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب إن الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة أمر ضرورى حتى يخرج بشكل مرضي لجميع فئات الشعب المصرى كذلك للحفاظ على وقت المجلس أثناء مناقشة القانون خاصة أن الجلسة العامة لا تنظر للأمور الفنية الدقيقة والتى سيتم بحثها بصورة متأنية من كل المختصين داخل اجتماعات اللجنة المشتركة.

وأضاف "جبالى":  في كلمة له خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته أن "اللجنة المختصة تبحث كام متر وكام سم وهكذا" من الأمور الفنية وهذا أمر لن يثار داخل الجلسة العامة ولن يسمح بالنقاش فى أى نقاط هندسية أو فنية وعلى كل من يرغب فى إبداء رأي فنى بشكل ما أن يحضر اجتماعات اللجان. أما الجلسة العامة فهي للأمور التشريعية فقط.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة 3 اتفاقيات موقعة بين مصر وجهات خارجية وأجنبية.

وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالى:

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

اجتماعات اللجنة المشتركة التصالح في مخالفات البناء الهيئة المصرية العامة للبترول المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب عمرو درويش المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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وائل لطفي

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