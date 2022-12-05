ضبط المدير المسئول عن مخزن بالجيزة لتخزينه 10 أطنان دقيق لبيعها بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة، لتخزينه كمية قدرها (10 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بتجميعها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، و(800 بطاقة تموينية – 3 ماكينات صرف الدعم).