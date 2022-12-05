«النواب» يناقش 3 اتفاقيات موقعة بين مصر وجهات أجنبية بشأن قطاع البترول

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة 3 اتفاقيات موقعة بين مصر وجهات خارجية وأجنبية.

وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالي، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد ، وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية، لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ومنح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الكلمة للنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لعرض التقارير الثلاثة على أعضاء المجلس جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في مجموع مواده وقال جبالي يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة .

وكان الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.