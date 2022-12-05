الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 400 طالب وطالبة.. جامعة القناة تنظم المهرجان الكشفى

جامعة القناة تنظم
جامعة القناة تنظم المهرجان الكشفي

نظمت جامعة قناة السويس المهرجان الكشفي 38 والإرشادي 28 لعشائر الجامعة، وبالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وتنسيقية الجمعية الجوية المركزية بالإسماعيلية، بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وذلك بمشاركة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وضم المهرجان وفود 15 كلية بالجامعة، ولأول مرة شارك طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية والمعهد الفني للتمريض.

وشهد المهرجان مشاركة 400 طالب، وطالبة، ومحبي الحركة الكشفية للمشاهدة والمشاركة في أنشطة المهرجان، والتي تعكس أنشطة الجوالة وقيم التطوع والخدمة العامة لرفع شأن المواطن والمجتمع.

يأتي المهرجان بتنظيم إدارة الجوالة، والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف الأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذة ابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

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