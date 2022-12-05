أمن القاهرة يفحص فيديو لسيدة تشكو من اعتداء جارها عليها بالضرب المبرح بأرض الجولف

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة مقطع فيديو متداول لسيدة تشكو من اعتداء جارها عليها بالضرب المبرح داخل كمبوند بمنطقة أرض الجولف.

ويجري رجال المباحث تحريات للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقالت السيدة في فيديو بث مباشر على صفحتها بالفيس بوك انها كانت ذاهبة في الساعة السابعة والنصف صباحا الي مشوار وفوجئت بسيارة جارها تقف أمام سيارتها مما تسبب في عدم قدرتها على إخراج سيارتها.

وأضافت أنه بعد ذلك نزل جارها وتعدى عليها بالضرب المبرح مما تسبب في إصابتها وناشدت بانقاذها.