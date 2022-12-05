اللقاء الرسمى الأول.. البرازيل يسعى لإنهاء مغامرة كوريا الجنوبية فى كأس العالم

ينتظر محبي كرة القدم على مستوى العالم ، وخاصة عشاق الكرة البرازيلية مباراة الليلة التي تجمع بين نجوم السامبا ومنتخب كوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً بقطر .

ويدخل منتخب البرازيل هذه المباراة بهدف استجماع قواه، والعودة مرة أخرى لسكة الانتصارات، لا سيما أن هذا الدور لا يقبل أي هزيمة أخرى مثلما حدث ضد الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتمكن منتخب البرازيل صاحب الـ5 ألقاب لكأس العالم من اعتلاء صدارة المجموعة السابعة بالمونديال حاصداً 6 نقاط من انتصارين على حساب صربيا وسويسرا وهزيمة واحدة على يد الكاميرون.

في المقابل، نجح منتخب كوريا الجنوبية في خطف بطاقة التأهل كوصيفٍ للمجموعة الثامنة بعدما حصد 4 نقاط جمعها من الفوز أمام البرتغال والهزيمة أمام غانا والتعادل مع أوروجواي.

وكانت كوريا الجنوبية من أبرز مفاجآت كأس العالم قطر 2022، بعدما عبرت للدور ثمن النهائي بفوزها على البرتغال، وبالتالي إطاحتها بمنتخب أوروجواي، الذي سبق وأن فاز بالمونديال مرتين في تاريخه.

ويُلاقي الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية المتأهل من لقاء اليابان ضد كرواتيا في مواجهة دور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022، على استاد 974، بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو الملعب الذي يتسع لحوالي 40 ألف مشجع.

اللقاء الرسمي الأول

قبل صدام الليلة ، لم يلتق كلا المنتخبين في مباراة رسمية ، ولكن تواجها من قبل في 3 مباريات ودية، حسمها المنتخب البرازيلي ، وسجل خلالها 10 أهداف مقابل هدف فقط للمنتخب الكوري الجنوبي.

جاء أول لقاء ودي في عام 2013 وحقق فيه منتخب السامبا الفوز بثنائية، وكررت البرازيل الفوز في المواجهة الودية الثانية بثلاثية دون رد في عام 2019، فيما اكتسح بطل العالم 5 مرات ، المنتخب الكوري في اخر مواجهة ودية بخمسة أهداف مقابل هدف في عام 2022 وبالتحديد في شهر يونيو .

مشوار منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

خاض منتخب البرازيل 3 مباريات في دور المجموعات؛ فاز في 2 وخسر في مباراة، وسجل 3 أهداف واستقبل هدف وحيد.

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا وحيدا في دور المجموعات؛ والطريف بأن هذا الفوز ساهم في تواجده في دور الـ16، فيما خسر مباراة وتعادل في مثلها، سجل 4 أهداف واستقبل مثلها.