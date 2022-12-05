الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في إخفاء شاب لجثة عشيقته بمصر الجديدة

جثة
جثة

فتحت نيابة مصر الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط شاب بتهمة إخفاء جثة عشيقته، بعد وفاتها بجرعة مخدرات، أعلى عقار حتى تعفنت.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، وذلك عقب تشريح الجثة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، مفاده تلقي العقيد سمير مدى مفتش مباحث مصر الجديدة، بلاغا من الأهالى بوجود رائحة كريهة أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل العقيد سمير مجدى والمقدم أحمد وهبة رئيس مباحث القسم وقوة من رجال المباحث، وعثر على جثة فتاة عمرها 25 سنة، فى حالة تعفن لمرور عدة أيام على وفاتها، وتبين أنها ترتدى كامل ملابسها، ومقيمة بدائرة القسم، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة ترتبط بعلاقة غير شرعية بشاب، وكانت تتردد على شقته لممارسة الرذيلة وتعاطى المواد المخدرة، وأضافت التحريات أنه في يوم الواقعة وبعد تعاطيها المواد المخدرة، شعرت بحالة إعياء، وتوفيت فقام عشيقها بحمل جثتها وصعد إلى سطح العقار وتركها حتى تعفنت، وألقى القبض على المتهم.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة مصر الجديدة إخفاء جثة عشيقته جثة عشيقته مخدرات دفن جثة المجني عليها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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