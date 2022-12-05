الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين باحتجاز مندوبات مبيعات بالشروق 15 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، بتجديد حبس 3 متهمين بسبب احتجاز 3 مندوبات مبيعات في مجمع تجاري بالشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، باحتجاز 3 أشخاص في أحد المجمعات التجارية بدائرة القسم.

كشفت التحريات، أنه تم التقابل مع  كلٍ من: "3 مندوبات مبيعات"، وأفادوا بتضررهن من كلٍ من "موظف- مشرف أمن- موظفة.. جميعهم يعملون بالمجمع التجارى محل الواقعة"، لقيامهم باحتجازهن داخل أحد المكاتب الإدارية بالمجمع التجارى المشار إليه، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بإجمالى عدد 6  إيصالات تقدر بمبلغ مالى مليون وخمسمائة ألف جنيه، والاستيلاء منهن على عدد 3  هواتف محمولة لاتهامهن بسرقة بعض المتعلقات من داخل المجمع التجارى، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحهن، وبتاريخ اليوم التالى حضر المجنى عليهن بصحبة أهليتهن لإنهاء الخلاف والتحصل على الهواتف المحمولة وإيصالات الأمانة إلا أنهم رفضوا فقاموا بالإبلاغ.

 جرى بإرشاد المتهمين ضبط عدد 6 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليهن، وكذا الهواتف المحمولة المستولى عليها  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح الشروق وبدر 3 مندوبات مبيعات الداخلية مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

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