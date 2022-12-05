الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: بكين وواشنطن تميلان إلى رؤية العالم على أنه ثنائي القطب

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

قال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية، إن الصين وأمريكا تميلان إلى رؤية العالم على أنه ثنائي القطب.

وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أنه أثناء وجوده في شرم الشيخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، عقد اجتماعا طويلا مع رئيس البرازيل المنتخب، لولا دا سيلفا ، الذي يعتبر، مثل المكسيك وتشيلي، أن "العلاقات مع الدول الأوروبية مهمة للغاية. بحسب ما ذكرت  مجلة Foreign Policy

وأضاف في: نحن لا نعيش في عالم ثنائي القطب، على الرغم من أن هاتين الدولتين تميلان إلى الاعتقاد بأنه ثنائي القطب فعلا.

واوضح  تيمرمانس: أعتقد أن الصين والولايات المتحدة ستفهمان أنه يجب عليهما العيش في هذا العالم المعقد متعدد الأقطاب. إنها مسألة وقت فقط.

وتابع تيمرمانس القول: لاحظوا أن العديد من الدول ومن بينها، دول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، تريد رؤية مجتمع عالمي متعدد الأقطاب.

وفي وقت سابق , أعلنت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها من خطر نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية قانون خفض التضخم الأمريكي.

ورجحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية القانون الأمريكي لخفض التضخم.

وأضافت: الحرب التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا أوروبا. لكن بروكسل مع ذلك مستعدة لاتخاذ تدابير إرتدادية لحماية الاقتصاد الأوروبي". وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيرد على قانون التضخم "بطريقة مدروسة يعناية ومتوازنة.

ودعت فون دير لاين الولايات المتحدة أن "تأخذ في الاعتبار مخاوف أوروبا.

يذكر أن مخاوف أوروبا ترتبط بحزمة التخفيضات الضريبية الأمريكية التي تبلغ قيمتها 369 مليار دولار لدعم قطاع الأعمال الخضراء الأمريكي. من المقرر أن يدخل القانون الجديد، المعروف بقانون خفض التضخم، حيز التنفيذ في 1 يناير.

الصين أمريكا ثنائي القطب رؤية العالم فرانس تيمرمانس المفوضية الاوروبية

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وائل لطفي

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