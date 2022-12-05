الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجارات قوية تهز مدينة كريفى ريه وسط أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كريفي ريه الأوكرانية، أولكسندر فيلكول، الإثنين، إن انفجارات قوية هزت المدينة الواقعة وسط البلاد.

 

ووفقا أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنبا، فإنه لم يتم حصر الخسائر بعد.


أوكرانيا: روسيا تستعد لـ هجوم مكثف

وكشفت ناتاليا جومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، الأحد، أن روسيا تستعد "لهجوم مكثف" على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.
وقالت جومينيوك، في حديث للقناة 24 الأوكرانية، إن "مهمة الروس هي الإرهاب".


وحول الهجوم المحتمل، أوضحت المسئولة الأوكرانية أن "القوات الروسية تحضر لهجوم مكثف، ومن الممكن وقوعه في أي يوم.. ونعلم أن العدو لا يهمه إن كان الهجوم ليلًا أو نهارًا".


وتتخذ السلطات الأوكرانية الإجراءات الاحترازية اللازمة، بحسب جومينيوك مضيفة:" منذ ما يقرب من أسبوعين، لم يشن العدو ضربات صاروخية مكثفة، ومع ذلك، قد ينتهي هذا التوقف في أي وقت".

 

وأكدت أن الجيش الأوكراني يعزز الحماية في محطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى، لافتة إلى أن "روسيا عززت أيضًا وجودها في البحر الأسود".


واختتمت المسئولة الأوكرانية قائلة إن "هناك 21 سفينة، بينها 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر، بإجمالي 24 صاروخا، ونظرًا لوجود حاملتي غواصات أيضًا، فإنه من الصعب علينا رصد عمليات إطلاق الصواريخ، لذا يجب التعامل مع أجهزة الإنذار من الغارات الجوية على محمل الجد".


وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا ودخلت الأراضي الأوكرانية، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو الأمر الذي تسبب في أزمة غاز في أوروبا.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها". 

انفجارات مدينة كريفي ريه وسط حصر الخسائر أوكرانيا هجوم مكثف روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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