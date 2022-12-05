اليونيسيف: مقتل أكثر من 600 شخص جراء الفيضانات فى نيجيريا هذا العام

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن ما لا يقل عن 600 شخص لقوا حتفهم إثر الفيضانات التي اجتاحت نيجيريا هذا العام، بينما أصبح 1.3 مليون آخرين بلا مأوى.



وأضافت رئيسة مكتب اليونيسيف الميداني جولييت تشيلوي - بحسب موقع "أول أفريكا" الإخباري - "منذ سبتمبر 2022، أثرت أسوأ فيضانات منذ عقد من الزمن على 2.8 مليون شخص، 60 في المائة منهم من الأطفال، في 34 ولاية من أصل 36 ولاية في نيجيريا".



وأوضحت أنه من بين المتضررين، أصبح 1.3 مليون شخص بلا مأوى، ولقي أكثر من 600 شخص مصرعهم إثر الفيضانات، وفقا لبيانات الحكومة النيجيرية.



وقالت تشيلوي: "أدت الأمطار الغزيرة المستمرة إلى انهيار المئات من مرافق الصحة العامة وأنظمة المياه ومرافق الصرف الصحي، مما زاد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه، مثل الكوليرا والإسهال والملاريا".