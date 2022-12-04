الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

IBM مصر: هدفنا خدمة استراتيجية الدولة في 2030

مروة عباس، مدير عام
مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر

قالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، إن الشركة عملت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدة مبادرات مثل مبادرة "حياة كريمة"، حيث وفرت شركة IBM مصر منصة لطلاب الجامعات والخريجين في القرى والمحافظات، لتأهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل.

وتابعت "عباس"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن شركة IBM مصر قامت بإعداد منصة أشبال مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لخلق برامج للأشبال، من مرحلة المدرسة لكي يكون الطلاب قادرين على اكتساب الخبرات الرقمية في وقت مبكر.

ولفتت إلى أن الشركة تعمل على خدمة استراتيجية الدولة في 2030 سواء من ناحية تحقيق التحول الرقمي أو التنمية المستدامة خلاف فترة وجيزة، وتعمل الشركة أيضًا على تأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة، لأن هذا لا يخدم السوق المصري فقط، ولكن السوق الإقليمي والعالمي أيضًا.
 

مروة عباس شركة IBM مصر وزارة الاتصالات اكسترا نيوز

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