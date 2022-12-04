مصرع مهندس وإصابة ابنته الطبيبة في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بملوي بالمنيا

لقى مهندس مصرعه، وأصيبت ابنته "طبيبة" في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم "5379 ن ي د"، ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بحري مدخل مركز ملوي بـ5 كيلو، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ابنته.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة واختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك مصرع يوسف المصري، 56 عامًا، مهندس، وإصابة أبنته مريم 37 عامًا، طبيبة، بغيبوبة تامة وجروح عميقة بفروة الرأس، وتبين أنهما يقيمان بمحافظة أسيوط.

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.