نائب: مصر عملت على تمكين ذوى الهمم ودمجهم اجتماعيًا

قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن مصر لم تدخر جهدًا في عصر الرئيس السيسي في الاهتمام بذوي الهمم، والعمل على تمكينهم وحفظ حقوقهم، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم، وستظل تعمل على تعزيز دورهم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة.

ونوه محسن، في تصريح اليوم، بمناسبة مرور اليوم العالمى لذوى الهمم، على وجود مزايا عدة لذوي الهمم حرصت على تعزيزها الدولة المصرية طوال الوقت لذوي الهمم وحفظ حقوقهم في المجتمع، فهناك تخفيض مقداره 50% لذوي الهمم على وسائل النقل والمواصلات، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم، وكذلك دفع جميع مصروفات المكفوفين بجامعة الأزهر، وأيضا فى نحو 19 جامعة مصرية، والإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الهمم وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى قيام وزارة الشباب والرياضة بدعم رياضات ذوي الهمم، وإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من بين الأقزام وذوي الهمم، وكل برعاية وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

واختتم أحمد محسن بالإشادة إلى التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدول لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته المباشرة.