الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب: مصر عملت على تمكين ذوى الهمم ودمجهم اجتماعيًا

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن مصر لم تدخر جهدًا في عصر الرئيس السيسي في الاهتمام بذوي الهمم، والعمل على تمكينهم وحفظ حقوقهم، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم، وستظل تعمل على تعزيز دورهم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة.

ونوه محسن، في تصريح اليوم، بمناسبة مرور اليوم العالمى لذوى الهمم، على وجود مزايا عدة لذوي الهمم حرصت على تعزيزها الدولة المصرية طوال الوقت لذوي الهمم وحفظ حقوقهم في المجتمع، فهناك تخفيض مقداره 50% لذوي الهمم على وسائل النقل والمواصلات، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم، وكذلك دفع جميع مصروفات المكفوفين بجامعة الأزهر، وأيضا فى نحو 19 جامعة مصرية، والإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الهمم وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى قيام وزارة الشباب والرياضة بدعم رياضات ذوي الهمم، وإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من بين الأقزام وذوي الهمم، وكل برعاية وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

واختتم أحمد محسن بالإشادة إلى التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدول لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته المباشرة.

اكتشاف ورعاية الموهوبين الإعفاء الضريبي الإسكان الاجتماعى المبادرات الرئاسية اليوم العالمي لذوي الهمم النائب أحمد محسن الموهوبين تمكين ذوي الهمم تكافؤ الفرص

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى مغاغة

حبس سائق قتل شابا عاكس فتاة في حلوان

ماس كهربائي وراء حريق نشب بورشة حدادة في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين