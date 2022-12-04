الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 فى حادث مروع بالصحراوى الغربى بالمنيا

اسعاف
اسعاف

وقع حادث مروري لسيارة اليوم الأحد على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم "7934ص ا ج"، على الطريق الصحراوي الغربى بمركز العدوة، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث  السرعة الزائدة .

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالمنيا اصابة 9 أشخاص الصحراوي الغربي بمركز العدوة الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة النيابة العامة طريق الصحراوي

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