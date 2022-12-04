إصابة 9 فى حادث مروع بالصحراوى الغربى بالمنيا

وقع حادث مروري لسيارة اليوم الأحد على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم "7934ص ا ج"، على الطريق الصحراوي الغربى بمركز العدوة، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة .

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.