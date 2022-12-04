السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكى أعلى الدائرى بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي، منذ قليل، أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري قبل نزلة صفط اللبن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بإحدى السيارات قبل نزلة صفط اللبن، وتصاعد ألسنة اللهب منها.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران بالسيارة، وتم السيطرة عليها وإخمادها، قبل امتدادها إلى السيارات الأخرى والمناطق المحيطة بالحريق، إذ أدى الحريق إلى تفحم السيارة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.