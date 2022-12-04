الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكى أعلى الدائرى بالجيزة

حريق بسيارة ملاكي
حريق بسيارة ملاكي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي، منذ قليل، أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري قبل نزلة صفط اللبن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بإحدى السيارات قبل نزلة صفط اللبن، وتصاعد ألسنة اللهب منها.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران بالسيارة، وتم السيطرة عليها وإخمادها، قبل امتدادها إلى السيارات الأخرى والمناطق المحيطة بالحريق، إذ أدى الحريق إلى تفحم السيارة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى مغاغة

حبس سائق قتل شابا عاكس فتاة في حلوان

ماس كهربائي وراء حريق نشب بورشة حدادة في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين