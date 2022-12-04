الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى وسمنود

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأحد، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينتي المحلة الكبرى وسمنود، حيث تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمرحلة الثانية والثالثة من كورنيش المحلة، والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، بداية من مسجد السيدة رقية حتى المجمع الصناعي مروراً بمنطقة الهويس حتى طريق محلة أبو علي- سمنود.

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وتابع رحمي جولته في مركز ومدينة سمنود، حيث تابع الأعمال الجارية بإنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ليصبح متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود إلى جانب كونه محورا مروريا يساهم في تقليل الزحام المروري الذي يعاني منه داخل المدينة، كما تفقد أعمال توسعة مدخل المدينة بطول ١.٢ كيلو متر، واختتم رحمي الجولة بتفقد أعمال ردم وتغطية ترعة بهبيت الحجارة بهدف توسعة المدخل المؤدي للجامعة التكنولوجية، بطول 245 وعرض 9 أمتار.

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رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة، المحاسب سعد نصر، رئيس حي ثان المحلة والمحاسب رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى وسمنود أعمال الرصف أعمال توسعة الازدحام المروري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحلة الكبري المحلة الكبرى وسمنود تفقد طارق رحمي محافظ الغربية غزل المحله

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وائل لطفي

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