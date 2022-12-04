الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحي يجتمع بمسئولي "كابيتانو مصر" في مقر وزارة الرياضة بالعاصمة الإدارية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مسؤولي برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي تُنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
استمع وزير الشباب والرياضة إلى مستجدات البرنامج وشرح تفاصيلي لكافة المراحل منذ بدء المشروع، وخاصًة بعد زيارة السيد الرئيس لمجموعة من موهوبي البرنامج باستاد شربين بالمنصورة، والعمل على استدامة البرنامج بما يحقق المستهدف منه، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الألف محترف.
وصرح الدكتور أشرف صبحي، أن برنامج "كابيتانو مصر" واحد من المشروعات الكبيرة  في اكتشاف الموهوبين في كرة القدم ، حيث حرصت وزارة الشباب والرياضة  على الاستعانة بمجموعة من القامات الرياضية في تنفيذه، ووضع برنامج تدريبي مكثف للمشاركين به.
حضر اللقاء كل من الدكتور  محمود سعد المدير الفني للمشروع، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، والدكتور سيد الشتيحي والدكتور محمد المسلماني المشرفين على تنفيذ المشروع من الوزارة.

الألف محترف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة إلي مستجدات

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