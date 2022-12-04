وزيرة البيئة أمام البرلمان: شعار مؤتمر المناخ كان «معًا للتنفيذ»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن شعار مؤتمر المناخ كان "معًا للتنفيذ" ومن ثم حرصت الدولة المصرية على تنفيذ عدد كبير من المبادرات خارج المؤتمر في مدينة شرم الشيخ طالما تحدثنا عنها بداخل المؤتمر خاصة أن المؤتمر رفع شعار التنفيذ.

أضافت أن عدد المشاركين في مؤتمر المناخ وصل لنحو 50 ألف مشارك في حين شاركوا في مؤتمر جلاسكو 36 ألف فقط، لافتة إلى أن عدد الأجنحة والمكاتب الخاصة بالوفود في المنطقة الزرقاء 35.8 ألف متر مربع في حين وصل العدد لـ12 ألف متر مربع في مؤتمر جلاسكو.

وأكدت وزيرة البيئة أن التنظيم تضمن سهولة الدخول وسلاسة التسجيل واتساع الأماكن والقاعات، كما أن المنطقة الخضراء ضمت 20 ألف متر مربع بينما كانت 4.5 ألف متر مربع فقط في COP 26.

وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اليوم، أن تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء لم يكن أمرًا سهلاً، موضحة أنه لأول مرة يتم إشراك القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعية، كما حدث في مدينة السلام.

فيما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد برئاسة حسام عوض الله، علي المادة المنظمة لسريان أحكام قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ووفقا للمادة الأولي من الإصدار، حسبما انتهت إليها اللجنة، تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التقليدية المتصلة بها.

وأقرت اللجنة بأن يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس البشري والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق (1) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء لدى استخدامها في أغراض المعاهدة التي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2004 بالتصديق عليها.

خلال المناقشات، طالبت النائبة نيفين عبد الفتاح، ممثلة وزارة الزراعة باستثناء ما يخص الأغذية والزراعة، لتؤكد النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة أنه من المفترض أن التشريع عندما جاء من الحكومة من المفترض أن يكون هناك توافقا حوله، وبناء عليه، فإنه اذا كان هناك تعديل للزراعه فلتتقدم عن طريق المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية لعرضها خلال الجلسة العامة.

كما شهدت الجلسة الموافقة علي المواد من الثانية للرابعة من مواد الإصدار ومنهم ما يخص اصدار رئيس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المعني بشؤون البيئة، اللائحة التنفيذيه خلال 9 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.