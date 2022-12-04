الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

وزير الخارجية للنواب: ما حققه مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إنجاز تاريخي

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ما حققه مؤتمر COP 27 بمدينة شرم الشيخ هو إنجاز تاريخي بعد 27 سنة من التناول والمطالبة من الدول الأفريقية والنامية بأن يتحقق ذلك ليؤكد نجاح المؤتمر والأطراف، كذلك نجاح لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته، وعملت على تجاوز كل التحديات المرتبطة وما جرى من مشاورات وقيادة العمل بشكل موضوعي وشفاف ومكتمل كافة العناصر التي أسهمت من قبل الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

وتابع وزير الخارجية: قائلا «ما جرى خلال المؤتمر يؤكد أن برنامج شرم الشيخ للتكيف هو خطة عمل أخرى تؤكد الطموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية لتفتح الباب لمزيد من الإجراءات الحكومية للعمل على تخفيف الانبعاثات، كما تم اعتماد العديد من الإجراءات الأخرى».

وأشار إلي أن مصر عملت على قدم وساق لإنجاح المؤتمر الذي شارك 112 فيه رئيس دولة ورئيس وحكومية، وهي مشاركة فاقت كوب 26".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة.

سامح شكري وزير الخارجية شرم الشيخ الدول الافريقية لجنة العلاقات الخارجية

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