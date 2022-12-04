الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. مناقشة وتوقيع رواية «كاتيوشا» بمؤسسة بتانة الثقافية

رواية كاتيوشا
رواية "كاتيوشا"

تستضيف مؤسسة بتانة الثقافية، حفل مناقشة وتوقيع رواية "كاتيوشا" الصادرة عن دار بتانة، للكاتب وحيد الطويلة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، بمقر بتانة ونادي القراء المحترفين في باب اللوق عمارة 2 فوق قهوة الحرية أمام جراج الفلكي.

ومن المقرر أن يناقش الرواية كل من الكاتبة سلوى بكر، والكاتب والشاعر عمر شهريار.

May be an image of ‎3 people and ‎text that says '‎اجادي المحترفين وحیدالطويلة Battanaili تتشرف مؤسسة بتانة بدعوتكم لحفل مناقشة رواية كاتيوشا الصادرة عن دار بتانة ويناقشه الكانبة سلوى بكر الكاتب والشاعر عمر شهريار وحيد الطويلة وذلك يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر في السابعة مساء بمقر بتانة ونادي القراء المحترفين باب اللوق 2- شارع مظلوم أعلى مقهى الحرية أمام جراج الفلكي الدور الثاني‎'‎‎

 

ومن أجواء الرواية نقرأ:

في المقابر، يلملم حفارو القبور أو المكلفون بالدفن عظام من توفى من قبل، يضعونها على جنب ليفسحوا للجديد، لكنهم حين يرّون عظاما تضيء في ظلام القبر، يعرفون أن صاحبتها أو صاحبها قد مات على قصة حب، مات بالعشق، لذا لا يحركونها من مكانها ولا يدفنون أحداً فيه من بعد.

أنت تعرف أن كل امرأة تقريباً تريد أن تربط رجلاً من ساقيه، وبيدها جملة وحيدة، جملة تشترك فيها غالباً كل النساء في العصر الحديث "الاهتمام لا يطلب" أجمل شيء عند المرأة هو الاهتمام، أهم فقرة في الحب، الرجل الذي يهتم يربح في النهاية حتى ولو كان نصابًا ظريفًا. نحن النساء في النهاية نتمنى أن يكون الرجل قد قطع سبع شوارع قبل أن يشترى لنا هدية عيد الميلاد، الحب فى خطواته التي مشاها لا في الهدية نفسها.

في هذه الرواية يكتب وحيد الطويلة بخفة على لسان امرأة رقيقة كما بني جنسها كرقة هواء
منعشة يمكنها أن تنقلب عاصفة لا تبقي ولاتذر، يصف جرحها وانتقامها المشابه ل كاتيوشا (القنبلة)، إذا انطلقت لتدمر نفسها دمرت هدفها وأكثر، ثم لأنها امراة وليست كاتيوشا تندم وتصرخ ألما، لم تكن تستحق أن تُدفع لذلك..

قال أحدهم إن مآساة كبيرة تحدث عندما تحب امرأة رجلا لا يحبها، هنا وحيد الطويلة يقص القصة الكاملة..

لا تحذر ولكن عليك أن تخاف.

مؤسسة بتانة الثقافية كاتيوشا دار بتانة وحيد الطويلة نادي القراء المحترفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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