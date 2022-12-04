الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

افتتاح 14 مسجدًا منها 9 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها الجمعة القادمة 9/12/2022م، وعددها ( 14 ) مسجدًا، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 443 ) مسجدًا، منها ( 359 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 84  ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  محمد صالح – عزبة محمد صالح – الجفادون - الفشن
2.  التوبة – عزبة مصطفى فراج – مركز ناصر

مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3.  الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس

مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
4.  الإسراء – تل البلد – التل الكبير - الإسماعيلية

مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
5.  إبراهيم التركي – سامول – المحلة الكبرى

6.  زينب هانم – عزبة زينب هانم – المحلة الكبرى
7.  عباد الرحمن – عزبة صيصة – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
8.  عزبة عزيز – قرية عزبة عزيز – كوم الدهب – سيدي سالم

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
9.  السعد – كفر الروك - السنبلاوين

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
1.  محمد عبد الرازق – القصير - القوصية

مديرية أوقاف كفر الشيخ 
م المسجد وعنوانه
2.  الهندسة الكبير  – عزبة  الهندسة –سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
3.  عبد الهادي – ميت الشيوخ - فارسكور

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4.  الرحمة بالسبعين – مركز كفر الدوار
5.  الصحابة – قرية الوسطى- مركز دمنهور

وزارة الأوقاف مساجد الافتتاحات مساجد جديدة مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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