افتتاح 14 مسجدًا منها 9 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها الجمعة القادمة 9/12/2022م، وعددها ( 14 ) مسجدًا، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 443 ) مسجدًا، منها ( 359 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 84 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. محمد صالح – عزبة محمد صالح – الجفادون - الفشن
2. التوبة – عزبة مصطفى فراج – مركز ناصر
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
4. الإسراء – تل البلد – التل الكبير - الإسماعيلية
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
5. إبراهيم التركي – سامول – المحلة الكبرى
6. زينب هانم – عزبة زينب هانم – المحلة الكبرى
7. عباد الرحمن – عزبة صيصة – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
8. عزبة عزيز – قرية عزبة عزيز – كوم الدهب – سيدي سالم
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
9. السعد – كفر الروك - السنبلاوين
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
1. محمد عبد الرازق – القصير - القوصية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
2. الهندسة الكبير – عزبة الهندسة –سيدي سالم شرق
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
3. عبد الهادي – ميت الشيوخ - فارسكور
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4. الرحمة بالسبعين – مركز كفر الدوار
5. الصحابة – قرية الوسطى- مركز دمنهور