افتتاح 14 مسجدًا منها 9 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها الجمعة القادمة 9/12/2022م، وعددها ( 14 ) مسجدًا، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 443 ) مسجدًا، منها ( 359 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 84 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. محمد صالح – عزبة محمد صالح – الجفادون - الفشن

2. التوبة – عزبة مصطفى فراج – مركز ناصر

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

3. الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

4. الإسراء – تل البلد – التل الكبير - الإسماعيلية

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

5. إبراهيم التركي – سامول – المحلة الكبرى



6. زينب هانم – عزبة زينب هانم – المحلة الكبرى

7. عباد الرحمن – عزبة صيصة – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

8. عزبة عزيز – قرية عزبة عزيز – كوم الدهب – سيدي سالم

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

9. السعد – كفر الروك - السنبلاوين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

1. محمد عبد الرازق – القصير - القوصية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

2. الهندسة الكبير – عزبة الهندسة –سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

3. عبد الهادي – ميت الشيوخ - فارسكور

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. الرحمة بالسبعين – مركز كفر الدوار

5. الصحابة – قرية الوسطى- مركز دمنهور