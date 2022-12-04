ضمن برنامج الارتقاء الحضري.. جهاز تنمية المشروعات يساهم بتطوير مجمع مدارس بالجيزة

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بالمساهمة في مشروعات الدولة وخططها التنموية، التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات العامة للمواطنين بالمناطق العشوائية وغير المخططة في محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الدولية من شركاء التنمية ومن بينها الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشادت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالتعاون القائم والمستمر بين الجهاز ووزارة التعاون الدولي لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع كبرى المؤسسات التنموية والدولية المانحة والتي تتضمن مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بهذه المناطق بالإضافة إلى الخدمات العامة التي تهم المواطنين وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية مما يعمل على تحسين المستويات المعيشية للأهالي بهذه المناطق.

- استخدام العمالة الكثيفة بما يتيح فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يعتمد في تنفيذه لعمليات تطوير المناطق غير المخططة بشكل عام على استخدام العمالة الكثيفة بما يتيح فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة في مناطق تنفيذ المشروعات، وأوضحت أن توفير احتياجات المواطنين الأساسية من طرق جيدة ومياه شرب وتطوير الأسواق يساعدهم على الاستمرار في أنشطتهم التجارية والخدمية المختلفة أو البدء في أنشطة جديدة تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية.

جاء ذلك تعليقا على قيام وفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة ، بزيارة ميدانية لمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وكان في استقبالهم مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وذلك لافتتاح مشروع ترميم وصيانة مدرسة القدس وتطوير شارع مجمع المدارس والذى تم تنفيذه بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية قدره 4 ملايين جنيه، وفقا لاتفاقية برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أنه قد تم تخصيص إجمالي تمويل قدره 9 ملايين جنيه، لتطوير منطقة أرض اللواء تستفيد منها أكثر من 200 ألف أسرة لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الظروف المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وأضاف "درويش" أنه تم الانتهاء من تطوير شارع مجمع المدارس وترميم مدرسة القدس حيث تم تطوير وصيانة المبنى المخصص للمرحلة الإبتدائية بالمدرسة والذي يضم 33 فصلا ويستفيد منه ما يزيد على 5 آلاف طالب وطالبة كما تم تجديد المباني الخاصة بالمرحلة الإعدادية ورياض الأطفال والتي تضم 30 فصلا ويستفيد منها حوالي 3 آلاف طالب وطالبة.

وأشار "درويش"، إلى أنه قد تم تطوير شارع مجمع المدارس مما ساهم في تحقيق ما يزيد على 4 آلاف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المنطقة موضحا أنه يتم حاليا رصف شارع المعتمدية بالأسفلت وتبليط بعض الشوارع الفرعية.

- إشادة بالنتائج التي حققتها المشروعات

وقد أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالنتائج التي حققتها المشروعات المنفذة على أرض الواقع ومردودها الإيجابي على تحسين الأحوال المعيشية لآلاف الأسر المقيمة في هذه المناطق، مؤكدين على استمرارهم في التعاون مع الجهاز لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشادت علا الوكيل ممثل الوكالة الفرنسية بسرعة جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ أعمال تطوير مجمع المدارس خلال شهرين من أجل انتظام العملية التعليمية في المجمع بطريقة أكثر كفاءة، مشيرة إلى أن جهود التعاون بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق العشوائية وتحسين حياتهم من خلال برنامج الارتقاء الحضري، مؤكدة على تطلع الأطراف على تعزيز أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الجهاز ينفذ برنامج الارتقاء الحضري بتمويل من الوكالة الفرنسية وبمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 268 مليون جنيه لتنفيذ مشاريع بمحافظتي القاهرة بمنطقتي (عزبه خيرالله – الزاوية الحمراء) والجيزة بمنطقتي ( أرض اللواء – ميت عقبة) ، تشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومن ضمنها إنشاء خزان أرضي سعة 6000 متر مكعب، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتوسعة وتطوير كوبري للمشاة، بالإضافة الى مشروعات صيانة وترميم عدد من المدارس والوحدات الصحية والأسواق وتطوير موقف للميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة.