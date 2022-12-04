المشدد 10 سنوات لشقيقين يروجان الهيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة شقيقان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف والسجن 3 سنوات لكل من " إ.ص.ز" و " م.ه.ف" و " م.أ.ف" وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور إبراهيم وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين الأول والثاني بالاتجار في المخدرات والثالث والرابع والخامس بتعاطي المخدرات.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين الأول " ع.ن.ن" وشقيقه " ر.ن.ن" بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمين سيارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعلى إثر تلقي اتصال هاتفي بتواجد المتهمان في منزل الأول وتواجد المتهم الثاني وبرفقته كل من " إ.ص.ز" و " م.ه.ف" و " م.أ.ف".

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها عل “عدد 10 لفافات لمخدر الهيروين”، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على "قطعة تسمى اسطوانة لمخدر الهيروين وكذلك عثر على منضدة عليها 15 لفافة هيروين وميزان الكتروني ومبلغ مالي".

وبتفتيش المتهمين الثالث والرابع والخامس عثر على "3 لفافات بقصد التعاطي ومبالغ مالية"، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.