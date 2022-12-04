محافظ الفيوم: تغطية قرى طامية بخدمة الصرف الصحي ضمن المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ستغطى كافة القرى والعزب والنجوع بمركز طامية، من خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذي عُقد مساء أمس، للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكلاء وزارات الري والموارد المائية، والصحة، والتربية والتعليم، ومدير مديرية الطرق، ورئيس قطاع كهرباء الفيوم، ورئيسي مركزي الفيوم وأبشواى، وممثلين عن مجلس مدينة يوسف الصديق، ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، وممثلين عن قطاعات التعليم، والطرق، والاتصالات، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بجميع النواب، ممثلي الشعب، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاءات الفردية التي تم عقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي بلغت ٧١٤ اجتماعًا فرديًا في غضون عام.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مطالب عدد من النواب فيما يخص المشكلات المتعلقة بمشروع المواقف والنقل الجماعي، وسيارات نقل الركاب بالمراكز، ومراجعة عدد من تراخيص سيارات الأجرة ببعض الخطوط، وفى هذا الصدد وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع مدير إداراة المواقف، لمراجعة كافة خطوط السير الجديدة، وإيقاف خطوط السير المخالفة، وكذلك سرعة إنهاء طرح وترسية خطوط السير المتبقية طبقا للقواعد المنظمة، مؤكداً ضرورة أن يكون ذلك عن طريق المراكز، لتلافي مشكلات الترسية خارج نطاق المركز، الأمر الذي يسهم في وضع حلول جذرية لمشكلة المواصلات والمواقف داخل المحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة والتفتيش الدوري، واتخاذ كافة الإجراءات حيال السيارات المخالفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات المتعلقة بطريق أبشواي السياحي، وأعمال فصل الحد وإزالة التعديات، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتكليف مديريتي المساحة، والطرق، لسرعة تنفيذ فصل الحد للطريق.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على "شباك التذاكر" بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة خلال الفترة المسائية، للتأكد من بيع التذاكر بالأسعار المقررة وعدم تحميل المواطنين أي اعباء مالية إضافية، وفي هذا الشأن، أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تفعيل بيع التذكرة الاقتصادية في عدد من المستشفيات، لتخفيف الضغط على العيادات الصباحية.

وفي قطاع التعليم، كلّف محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة إعداد بيان تفصيلي يوضح عدد المدارس، والمدرسين، وعدد الحصص، بجميع القرى والمراكز، لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية ووضع حلول عاجلة لمشكلة نقص المدرسين ببعض المدارس، وكذا إعداد تقرير تفصيلي لجميع الإدارات التعليمية بكافة مشتملاتها، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مدير هيئة الأبنية التعليمية، لتشكيل فريق عمل، لحصر جميع المدارس القديمة، والمدارس ذات الأسقف الخشبية، أو ذات الخطورة على حياة التلاميذ، وإخلاء هذه المدارس فوراً، ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة، للحفاظ على سلامتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة الفيوم، بسرعة إنهاء التصاريح والموافقات الخاصة بتنفيذ بعض الأعمال وتوصيل خدمة الاتصالات لمنطقة تقسيم سعيد مظهر بمدينة الفيوم، والاستفادة من أعمدة الإنارة المتخلفة على طريق أسيوط الغربي، لاستخدامها في إنارة المناطق والشوارع غير الحيوية، كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بمراجعة الطريق الموازي للممشى السياحي، وحصر جميع المتطلبات اللازمة لإنارة الطريق.

خلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عدداً من مطالب واحتياجات المواطنين بمختلف القطاعات، كما ناقش الاجتماع، التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، والري، والصحة، وآليات التغلب عليها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وقام وكلاء وزارات الصحة والتعليم والري، بالرد على الاستفسارات المتعلقة بشأنها.