نقابة الإعلاميين تنعى مفيد فوزى

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ - ببالغ الحزن والأسى - الإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي الكبير مفيد فوزي، من أشهر الإعلاميين في العالم العربي، حيث تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وبعد تخرجه قرر الخوض في المجال الصحفي وبدأ حياته العملية في الصحافة المصرية من مؤسسة "روزاليوسف" ليقرر بعدها الانتقال إلى العمل التليفزيوني مع عدد من السياسيين والمشاهير والأدباء والمفكرين وكان أول حوار تليفزيوني له مع الأديب نجيب محفوظ.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.