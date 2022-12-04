الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقابة الإعلاميين تنعى مفيد فوزى

مفيد فوزي
مفيد فوزي

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ - ببالغ الحزن والأسى - الإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي الكبير مفيد فوزي، من أشهر الإعلاميين في العالم العربي، حيث تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وبعد تخرجه قرر الخوض في المجال الصحفي وبدأ حياته العملية في الصحافة المصرية من مؤسسة "روزاليوسف" ليقرر بعدها الانتقال إلى العمل التليفزيوني مع عدد من السياسيين والمشاهير والأدباء والمفكرين وكان أول حوار تليفزيوني له مع الأديب نجيب محفوظ.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نقابة الإعلاميين طارق سعدة مجلس الشيوخ الإعلامى الكبير مفيد فوزى الإعلاميين مفيد فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

وفاة الكاتب الكبير مفيد فوزى عن عمر 89 عامًا

لحظة وصول جثمان الإعلامى مفيد فوزى لكنيسة المرعشلى

تقارير دولية: عروض «ديور» الفاخرة تضاءلت أمام عظمة حضارة مصر والأهرامات

هشام النجار: مصر بدأت تنفيذ مجموعة قرارات لتغيير أسلوب التصدير

«الثقافة» تنعى مفيد فوزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين

غارات جوية إسرائيلية على غزة.. وصواريخ من القطاع تجاه المستوطنات