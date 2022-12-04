الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى يجدد دعم الجهود الأممية لاستقرار ليبيا

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

أكد المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم بلاده للتوصل إلى حل " ليبي - ليبي".

 وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، إن "نورلاند" أكد أن واشنطن تدعم جهود المبعوث الأممي حتى يتجمع القادة الليبيون لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار البلاد.

وشدد المبعوث الأمريكي على أن المجتمع الدولي يؤيد التوصل لحل "ليبي- ليبي"، لافتًا إلى أن القادة الليبيين لديهم فرصة لتحقيق التوافق.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، قد دعا المؤسسات الليبية بما فيهم المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدول إلى الدخول في حوار من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

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