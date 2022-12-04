الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير نمساوي: تركيا تتنصل من الإخوان وخطوات حاسمة قريبا ضد الجماعة

أرشيفية
أرشيفية

قال مركز «مينا ووتش» النمساوي، إن تركيا قررت التخلي تماما عن دعم جماعة الإخوان لتوطيد علاقتها مع مصر في كافة المجالات، لاسيما بعد تصريحات وزير تركي بأن جماعة الإخوان قتلت الأبرياء في مصر وأنها على علاقة مع تنظيم داعش.

- تركيا والإخوان 

وأوضح التقرير النمساوي أنه في ضوء التحسن المنشود في العلاقات مع مصر ودول الخليج، يبدو أن الرئيس التركي ينأى بنفسه عن جماعة الإخوان.
وللمرة الأولى علق مسؤول حكومي تركي على انقسام الإخوان إلى ثلاث فصائل، وتسلل  إلى الجماعة  منظمات إرهابية العنيفة، وجاءت تصريحاته بعد أيام من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح مونديال كأس العالم 2022 في قطر، الذي اعتبر بداية جديدة في العلاقات بين البلدين المتوترة منذ 2013.

- تركيا تنأى عن الإخوان 

 وأضاف مركز «مينا ووتش» النمساوي، لكن في الأشهر الأخيرة تغير موقف تركيا تجاه جماعة الإخوان، فقد أغلقت السلطات التركية قنوات مرتبطة بالإخوان على الأراضي التركية، وقيدت تحركات قادة الجماعة في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى التقارب مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك وفق المركز.

بالإضافة إلى ذلك، حذر نائب وزير الثقافة والسياحة التركي سردار شام، في سلسلة تغريدات قبل أيام قليلة من تعرض جماعة الإخوان لخطر "المرتدين والتسلل" من قبل الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش.

ولم تمثل تصريحات "شام" أول تصريحات رسمية لتركيا على علاقة الإخوان بالمنظمات الإرهابية العنيفة فحسب، بل ذهبت إلى حد الاعتراض على شرعية الجماعة على ما يبدو.

وأضاف نائب الوزير التركي أن جماعة الإخوان "فقدت مكانتها السابقة في مصر" وارتبطت بجزء بتفجيرات وقتل أبرياء في مصر "مما جعل المصريين يكرهون الإخوان".

الإخوان تركيا مينا ووتش مصر داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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