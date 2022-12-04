إصابة 5 إثر تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى فى أسوان

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي، صباح اليوم الأحد، بطريق مطار أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بسيارة ملاكي بطريق المطار، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بواسطة الأطقم الطبية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، والوصول إلى الأسباب وراءها.