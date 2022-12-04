بعد حظر النفط الروسى.. اليوم اجتماع مرتقب لـ«أوبك +»

بالتزامن مع دخول قرار حظر النفط الروسي، حيذ التنفيذ، تعقد منظمة «أوبك +» اليوم الأحد، وعددهم 13 عضوًا بقيادة السعودية، اجتماعها للبت في مصير الحصص الإنتاج، في ظل عقوبات جديدة ضد روسيا وتراجع أسعار النفط العالمية.

بعد حظر النفط الروسي.. اليوم اجتماع مرتقب لـ«أوبك +»

ويتوقع خبراء الطاقة أن تمدد المنظمة العمل بالقرار السابق الذي قضى بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، وذلك في ظل استعداد الصين لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولًا كبيرًا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

حظر شامل على شحنات النفط الروسي

فيما أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية والتكتل الأوروبي والشركاء الرئيسيين الآخرين بمجموعة السبع الصناعية (جي.7)، سيطبّقون حظرًا شاملًا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا اعتبارًا من اليوم، لكن يتعيّن علينا ضمان استمرار الدول الناشئة والنامية في الحصول على بعض النفط الخام الروسي بأسعار مناسبة.

وفي سياق منفصل عقدت اللجنة العليا المُنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى السادس للبترول "إيجبس 2023" اجتماعها الثاني برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول وعدد من رؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وقد استعرض الاجتماع استعدادات تنظيم هذا الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13-15 فبراير 2023 بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تُعقد تحت شعار "شمال إفريقيا والمتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة".

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر إيجبس الحدث الرئيسي لصناعة البترول والغاز في مصر قد تبوأ مكانته كأحد أهم الأحداث إقليميًا ودوليًا في مجال الطاقة بعد نجاح النسخ الخمس السابقة، لافتًا إلى أن إيجبس هذا العام سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية حول المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال يوم إزالة الكربون الذى تم تنظيمه بنجاح لأول مرة في القمة العالمية للمناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ مؤخرًا.

وأضاف أن إيجبس ينبغي أن يعكس الحفاظ على هذا الزخم المكتسب من نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون وقمة المناخ والداعم لمواصلة صناعة البترول والغاز مسيرتها لتحقيق أهداف الاستدامة من خلال التحول الطاقى وخفض الكربون في الصناعة.