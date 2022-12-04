بدء المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان إعلامي له، إنه تم إنهاء الاستعدادات الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها على مرحلتين في الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر الجاري، وتنفذها مديرية الصحة بمطروح تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مراكز المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة.

وأوضح البلتاجي، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الأحد " 4 ديسمبر الجاري" وتستمر حتى الخميس 8 من نفس الشهر، وتشمل إدارات (الحمام، الضبعة، العلمين) فيما تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي ، وتشمل إدارات (مطروح، النجيلة، براني، السلوم، سيوة) ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان".

وأضاف أنه سيتم أيضًا تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلًا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

وأكد الدكتور سيد مصيلحي مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة لتوقيع الكشف الطبي، مشيرا إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية.