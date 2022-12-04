الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة بنى سويف ترد على شكاوى تهالك الطريق بين قريتى الشوبك وطنسا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ردت محافظة بني سويف، الأحد، على شكاوى تضرر المواطنين من تهالك الطريق الواصل بين قريتي الشوبك وطنسا، المؤدي إلى مركز بنى سويف، وكذا المطلب الخاص بإزالة مطب على كورنيش النيل قبل قاعة المؤتمرات نظرًا لعدم جدواه وتسببه في تكدس مروري.

وأفاد بيان للمحافظة بأن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كلف بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقال المهندس ناصر فراج، مدير عام مديرية الطرق والنقل ببني سويف، إنه بشأن شكوى تهالك الطريق الواصل بين قرية الشوبك وقرية طنسا المؤدي إلى مركز بنى سويف، فهذا الطريق يشهد حاليًا أعمال مرافق مختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركز ببا، والتي تشمل أعمال مد خطوط مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وهو مدرج ضمن خطة الرصف بالمبادرة فور الانتهاء من أعمال المرافق به.

وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بإزالة مطب على كورنيش النيل قبل قاعة المؤتمرات نظرًا لعدم جدواه وتسببه في تكدس مروري، فإن المطب المذكور مطب أسفلتي موجود قبل عمل الإشارة الضوئية، وأنه في أثناء تعطل الإشارة لأي سبب فهذا التقاطع معرض لوقوع حوادث سير خاصة لأنه حيوي ومهم وكذلك في حالة وجود سيارة مسرعة فإنه يكون سببًا فى تهدئة سرعتها، مع العلم بأن المطب المذكور ذو ارتفاع قليل مريح جدًا وعرضه مناسب ولا يؤدي إلى صعوبة الحركة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتور محمد هاني غنيم مديرية الطرق والنقل مياه شرب وصرف صحي كورنيش النيل

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