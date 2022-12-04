الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش فى الدورى والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية مع المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

ويلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في المباراة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بعد الحصول على راحة من التدريبات أول أمس الجمعة.

وبدأ المران بعقد جلسة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن المباراة الأخيرة أمام المصري، التي انتهت بالتعادل، وأكد فيريرا للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق في بعض الأوقات.

وأوضح المدير الفني في حديثه من اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن الزمالك فريق بطل وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

وحرص فيريرا على توجيه رسائل تحفيزية للاعبين كما وجه التعليمات لبعض اللاعبين لتفادي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني بحضور كل اللاعبين أثناء الجلسة بما فيهم اللاعبين الذين يخضعون للتأهيل من أجل توجيه رسالة قوية لكل اللاعبين، وقال لهم في نهاية رسالته: "علينا التحدي ولن نقبل سوى بالفوز في المباريات المقبلة".

الزمالك طلائع الجيش الدورى المصرى مباراة الزمالك وطلائع الجيش

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