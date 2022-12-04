أستاذ اقتصاديات بيئة يعلق على فوز قرية «فارس» أول منطقة خضراء بأسوان

علق الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، على فوز قرية “فارس” بأسوان بكونها أول قرية خضراء بأسوان، قائلًا: مفهوم القرية المستدامة هي التي تستدام فيها الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الهدف من التنمية المستدامة هو تعزيز مشاركة النساء في بيئة العمل، وتوفير فرص العمل وتحسين وجودة الحياة للمواطن.

الدولة تضع منهجية أن كل الأنشطة الاقتصادية تهدف لرفع جودة الحياة

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدولة تضع منهجية أن كل الأنشطة الاقتصادية واستخدام الموارد تهدف لرفع جودة الحياة تكون مستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف، أن الدولة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفذ مشروعات تعمل بالطاقة المتجددة، وأن يكون هناك أنشطة تضمن أن كل المشروعات ينتج عنها وظائف وأنشطة تدر دخلًا مستدامًا للقرية أو المجتمع المحلي وهي كلها أنشطة متكاملة المعالم.