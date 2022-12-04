البابا تواضروس يفتتح معرض المجلات والصحف القبطية بالمقر البابوى

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء السبت، احتفالية "الصحافة والدوريات القبطية مائة وخمسون عامًا في خدمة الكنيسة والوطن" التي أقيمت في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وافتتح قداسته معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التي صدرت عبر المائة والخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من ٣٦٠ مجلة وصحيفة مسيحية.



والمجلات والصحف التي شملتها الاحتفالية هي:

- مدارس الأحد صدرت عام ١٩٤٧ (٧٥ سنة).

- وطني صدرت عام ١٩٥٨ (٦٤ سنة).

- مرقس صدرت عام ١٩٦٢ (٦٠ سنة).

- رسالة الكنيسة صدرت عام ١٩٦٣ (٥٩ سنة).

- الكرازة صدرت عام ١٩٦٥ وصارت منذ عام ١٩٧٢ المجلة الرسمية للكنيسة (٥٧ سنة).

وتضمنت الاحتفالية كلمات لنيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والمشرف على مجلة الكرازة، وممثلي الصحف والمجلات وفيلمًا تسجيليًّا، واختتمت بكلمة قداسة البابا، والتي استهلها بفتح قداسته حوارًا مع المشاركين في الاحتفالية استمع خلالها على مداخلاتهم، وأسئلتهم وعلق عليها، وعن الاحتفالية قال قداسته: "هذه الأمسية، أمسية فريدة في تاريخ الكنيسة ربما لم تجتمع هذه الإصدارات الخمسة معًا من قبل".



ودعا قداسته إلى اعتبار يوم ٣ ديسمبر عيدًا سنويًّا للصحافة القبطية، ثم تناول ثلاثة ملامح تميز الاحتفالية، وهي:

احتفالية لتمجيد عمل الله: فلا شك أن الإصدارات التي رأيناها عبر ١٥٠ سنة ساهمت بما قدمته مجدت اسم الله، كما وضفها البابا باحتفالية وفاء وهي الوفاء لأولئك الذين تعبوا في العمل في هذه الإصدارات فنحن نقف هنا اليوم ووراءنا ١٥٠ سنة من العمل تعب فيه كثيرون، وهم يستحقون الوفاء.



كما أضاف أن هذه الاحتفالية هي تشجيع وشكر تشجيع هذه الإصدارات ونتمسك باستمرارها، وندعم نشرها بأشكال عديدة.

كان قداسة البابا قد شكل لجنة منظمة للاحتفالية برئاسة نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، حيث عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الشهر الماضي بالمقر البابوي ، وأكد قداسته خلال الاجتماع على اهتمامه بالصحافة ودورها التاريخي وحتى الآن ، ولذا قرر هذه الاحتفالية لإحياء وتكريم دور الصحافة والصحفيين ، فى دعم الكنيسة وقضايا الوطن، لا سيما فيما يخص الصحف والدوريات القبطية ، حيث سيتم إلقاء الضوء خلال الاحتفالية ، على نشأة الصحافة القبطية والصحف التابعة للكنيسة ، ومسيرتها، والشخصيات القبطية التي ساهمت في إثراء الحياة بهذه الدوريات .التي ساهمت في قضايا متنوعة في خدمة الكنيسة والوطن.

وخصص قداسة البابا بالإضافة للنظرة على على مرور 150 عاما على نشأة الصحف والدوريات القبطية ، التركيز على خمس دوريات مازالت مستمرة فى الوقت الحالي، وهي: "الكرازة، ووطني، ورسالة الكنيسة، ومدارس الأحد، ومجلة مرقس".

من جانبه صرح نيافة الأنبا مكاريوس أنه في إطار احتفال مجلة الكرازة هذا العام بمرور خمسين عامًا على صدورها، قرر قداسة البابا تواضروس الثاني إقامة احتفالية عامة للصحافة والدوريات القبطية، يشارك فيها ممثلون عن هذه الدوريات، كما سيتم دعوة العديد من الشخصيات الصحفية والإعلامية ذات الصلة بالمناسبة، وقرّر قداسة البابا أن يكون هذا الاحتفال بمثابة توثيق لتلك الدوريات وتكريم للذين أنشأوها وكذلك أشهر الكتاب فيها، وتشمل هذا الدوريات تلك التي توقف صدورها بعد أن ساهمت كثيرًا في التثقيف والتنوير وإثراء الفكر القبطي، والاهتمام بقضايا الوطن.



وأضاف: “سيكون هناك ممثلون لكل دورية في اللقاء الذي سيُقام السبت المقبل، وسيتم عرض فيلم مختصر عن مسيرة الصحافة والدوريات القبطية ، بشكل عام والدوريات الخمس التي تم اختيارها بشكل خاص، وتوزيع كتاب يتناول تاريخ الدوريات والصحف القبطية ، وتكريم أهم الرموز الراحلة فى هذا المجال من خلال كلمة لقداسة البابا ، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستقتصر على الدعوات الشخصية فقط لمن توجه لهم الدعوة”.

وعقد نيافة الأنبا مكاريوس عدة اجتماعات مع اللجنة المنظمة والتي ضمت شخصيات صحفية وأكاديمية وممثلين عن الدوريات الخمس، وتم إعداد كتاب عن الاحتفالية ، وفيلم سوف يتم بثه أثناء الاحتفالية، بالإضافة إلى إقامة معرض على هامش الاحتفالية يضم بعض النسخ والصور من الدوريات والصحف القبطية على مدار 150 عاما، وسوف يقوم قداسة البابا بافتتاح المعرض قبل بدء الاحتفالية ، التي سيلقى فيها ممثلو الدوريات الخمس كلمات مختصرة أثناء الاحتفالية.