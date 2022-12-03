«المونتاج الرقمى على منصات التواصل الاجتماعى» ورشة تدريبية لـ«قصور الثقافة»

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام فعاليات الورشة التدريبية "المونتاج الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي" مشيرة إلى أن الورشة من أكثر الورش التي تتطلب من المتدربين الموهبة والمهارة والشغف، وقدرة عالية على التخيّل والإبداع، وتوظيف كل ما يتلقونه خلالها من مهارات وأساليب من قدرة على تحديد المقاطع المناسب للقطات والزمن الأنسب لكل لقطة وصناعة أفضل انتقال بين اللقطات، في عملهم للسمو بالصرح الثقافي إلى قمم الجبال.

وأوضحت إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو في أولى محاضرات الورشة المنفذة عبر تقنية البث المباشر، أن هناك بعض الخصائص المتقدمة التي تغيب عن المستخدم خاصة بتعديل الفيديو أو الصوت مشددة على أن التحرير اللاخطيّ للفيديوهات يتميز بالقدرة على تعديل أي جزء من المقطع بلا أي تسلسل مُسبق، حيث يمكنك التوجه إلى الجزء المُراد تعديله مباشرةً وتطبيق ما تريد، على عكس التحرير بالطريقة القديمة الخطيّة التي يتعامل فيها المُحرر مع المقاطع بتسلسل مُسبق من البداية إلى النهاية لتعديل الفيديوهات ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أي يُمكن أن تستغل احترافيتك في إنشاء فيديوهات عالية الجودة تُحقق صدى واسع مع القليل من مهارات التسويق الإلكتروني الفعالة.

فى سياق آخر، أقامت الهيئة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى وذلك في إطار الإحتفال بأعياد الطفولة، حيث واصل القصر فعاليات قافلة أحمد بهاء الدين الثقافية والفنية المتنوعة بعنوان "مدارسنا بالألوان"، بمدرسة الجهاد بأسيوط، حيث تضمنت الفعاليات ورشة فنون تشكيلية عن الإحتفال بأعياد الطفولة للفنان ابراهيم حسين، بالإضافة إلى ورشتين للأشغال الفنية.

قدمت الورشة الاولي الفنانة مروة شيريت وقامت بعمل ورود من قماش الجوخ وخامات بيئية بسيطة، وأخرى قدمتها الفنانة نهال عصام الدين عمل مقلمة مكتب بالخيش وعمل أشكال جمالية بالفوم جليتر والكانسون الملون، بينما قدمت الفنانة ياسمين جاد خبيرة التلي بعمل ورشة تلي للطالبات لتعليمهن هذه الحرفة التراثية النادرة، وقامت الفنانة إيمان وهبة بتعليم لأطفال مبادئ وفنون الخط العربي وطريقة كتابة الخط الكوفي والرقعة وخط النسخ والكوفي والديواني وتحسين الخطوط وشرحت مميزات واهداف كل نوع من أنواع الخطوط وقامت هبه عبود وفاطمة عمر بعمل مسابقة ثقافية للاطفال لتشجيعهم علي الإطلاع المستمر.

كما أقام الدكتور جوزيف ثابت محاضرة عملية تفاعلية مع الأطفال بعنوان "كيف نقضي علي التنمر" ونواجهه من خلال الثقة بالنفس وتنمية المهارات الوعي بدور الأطفال في المستقبل وكيفية القضاء علي كافة أشكال العنف الموجه للأطفال باستخدام آليات الذكاء الاجتماعي، وتم ذلك من خلال محاضرة عن الذكاء الاجتماعي والذكاءات المتعددة التي تسهم في نجاح الأطفال في الحياة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وفي إطار دمج ذوي الهمم، وشارك الفنان إبراهيم حسين من ذوي الهمم والفنان محمد الشاهد بعمل ورشة عملية لتعليم بعض مصطلحات لغة الإشارة، فيما قدمت الفنانة سوسن سيد ورشة أشغال فنية لتعليم الفتيات غرز التطريز المختلفة عمليا ونظريا، كما قدمت الفنانة ميادة شيريت محاضرة عن دمج الألوان وعن تنمية الذائقة البصرية للفتيات وقامت بخلط ومزج الألوان عمليًا، بجانب ورشة تراث وفن شعبي للفنان خالد نصر، وورشة حكي لهبة عبود وختامًا ورشة تعليم موسيقى ومقامات للمايسترو نصر الدين وسط تفاعل وحضور كبير من الأطفال.